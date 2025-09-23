El cierre del mes estará a cargo de Daniel “Alambre” González, una de las guitarras más influyentes del blues y rock argentino, junto al músico marplatense Ezequiel Valdez en el emblemático Dickens Pub.

Ads

La iniciativa, impulsada por Valdez, convirtió al tradicional pub en un punto de encuentro para los amantes del género, con fechas que incluyeron a Armani Trio, Jueces de Mármol, Dolce Farniente y Blow 4, entre otros.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, “Alambre” González dejó su huella en la música nacional compartiendo escenario con Pappo, Botafogo, Memphis La Blusera, La Mississippi y Lito Vitale. Su virtuosismo y fraseo inconfundible lo convirtieron en una referencia obligada del blues argentino.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, Ezequiel Valdez consolidó su carrera como guitarrista acompañando a artistas como Willy Crook, Claudia Puyó, Hugo Fattoruso y Mario Parmisano, además de liderar sus propios proyectos solistas, caracterizados por un estilo expresivo y enérgico.

El cierre del Mes del Blues promete una noche inolvidable y gratuita, donde confluirán la experiencia de González y el talento de Valdez en un escenario que reafirma el rol de Dickens Pub como espacio central para la música en vivo en la ciudad.

Ads