Se cerró la actividad en los Juegos Panamericanos Junior para la marplatense Juana Zuberbuhler que compitió esta tarde en los 1.500 metros, su única prueba individual luego de haber participado en la posta 4x400 mixta.

Ads

Esta vez tenía aspiraciones de competir lo más alto que pudiera, pero sobre todo hacerlo más rápido que en ocasiones anteriores, algo que superó teniendo en cuenta que hizo su mejor marca en la distancia.

Si bien estuvo lejos de la pelea por las medallas, la marplatense terminó con un registro de 4:29.08 minutos que se transforma en su nuevo parámetro en los 1.500 metros. Teniendo en cuenta que es una atleta todavía en desarrollo y con mucho recorrido por delante, será una valiosa experiencia.

Ads

El oro se lo llevó la mexicana Dafne Juárez (4:23.58), escoltada por su compatriota Sabrina Salcedo (4:24.87) y el bronce fue para Ecuador a través de Carmen Alder (4:25.20).

El resto de la delegación marplatense que debe competir en Asunción, tendrá actividad el viernes en una jornada intensa donde Joaquina Dura y Tomás Guerrero competirán en los 3.000 con obstáculos y Agustín Carril en Salto con Garrocha.

Ads