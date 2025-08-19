La posta 4x400 mixta con Juana Zuberbuhler fue sexta en los Panamericanos Junior
La atleta marplatense integró la cuarteta argentina que compitió en el primer relevo de los ASU2025. Fueron sextos mientras que el oro fue para Brasil.
La atleta marplatense integró la cuarteta argentina que compitió en el primer relevo de los ASU2025. Fueron sextos mientras que el oro fue para Brasil.
La marplatense Juana Zuberbuhler fue sexta en los 1.500 metros de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Hizo su mejor marca en la distancia.
Juana Zuberbuhler, Joaquina Dura, Manuel Rojas Landaburu y Agustín Carril fueron citados para formar parte del equipo argentino de cara al Campeonato Sudamericano U18 que se realizará en San Pablo, Brasil.
El martes llegaron a Rosario siete deportistas de Mar del Plata, para disputar el certamen Suramericano. Sus respectivas competencias iniciarán el jueves.
Este sábado se desarrolló en el Estadio Atlético “Justo Ernesto Román” se desarrolló el Torneo “Vivero Antoniucci” que contó con el condimento a la lluvia y el sol por partes iguales.
Las marplatenses Mariana Borelli y Juana Zuberbuhler lograron dos de los tres récords que se dieron en el Estadio Atlético “Justo Román” y en el contexto del Torneo “Federico Maidana”.