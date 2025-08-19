La participación de los representantes argentinos en el atletismo de los Juegos Panamericanos Junior, comenzó este lunes con la presencia en la posta 4x400 metros libres donde había una marplatense.

Juana Zuberbuhler fue la primera de las representantes locales que entró en escena con un sexto lugar para el equipo argentino en una competencia donde hubo un ritmo muy alto y una ajustada definición en la última vuelta.

La cuarteta nacional comenzó el relevo con Agustín Coronel, la segunda fue la marplatense con un registro para sus 400 metros de 57.1 segundos, para luego darle el testimonio a Bruno De Genaro. El último relevo fue para Helen Bernard y completaron el recorrido en 3:31.94 minutos ocupando el sexto lugar.

Juana Zuberbuhler en la posta 4x400 de Argentina. (Fotos: COA)

La lucha por las medallas se sostuvo hasta la última vuelta donde Guyana hizo un último esfuerzo, tomó la punta de la carrera, pero Brasil con un soberbio sprint final de Julia Ribeiro se llevó el oro escoltado por Cuba y las centro americanas, ocuparon el tercer escalón del podio.

Para Zuberbuhler se trata de la primera presentación en la competencia continental teniendo en cuenta que también participará el miércoles en los 1.500 metros que será su única presentación individual de la competencia.

