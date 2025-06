Luego de que el Gobierno decidiera avanzar con una serie de modificaciones en el Servicio Militar Voluntario y el Poder Ejecutivo hiciera efectivas las actualizaciones integrales del régimen, el abogado penalista Norberto Markarian destacó que la medida "es una manera de salvar a los chicos" y que “saldrán preparados para tener una función laboral en la sociedad".

“Hay muchos jóvenes que están desocupados, especialmente los que tienen entre 18 y 24 años. Y entonces, haciendo lugar a la preocupación que tiene la ciudadanía, el Gobierno presentó un programa de capacitación que está implementado por los ministerios de Defensa y Capital Humano, para educar y capacitar en tareas técnicas y logísticas a los jóvenes, con un poco de instrucción militar”, explicó Markarian ante la consulta de Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Asimismo, el especialista señaló que “los jóvenes entrarán a las Fuerzas Armadas y se les va a enseñar, podrán completar los estudios y les van a pagar sueldos y aguinaldo, a la vez que tendrán obra social”. Y una vez que concluyan con la instrucción, según dijo, “saldrán preparados para tener una función laboral en la sociedad, especialmente aquellos que no pudieron estudiar ni consiguieron un trabajo”.

En esa misma línea, subrayó que “si aprenden un oficio, ya sea de gasista, electricista o panadería, cuando salgan tendrán un título y una buena formación para seguir trabajo en la parte privada”.

“Eso es lo que se busca con la juventud: rescatarla. Porque ya va una generación en la que tenemos a los jóvenes en la calle y me parece que es una buena medida. Va a haber una preocupación de las madres, pero les diría que no lo hagan porque no son jóvenes destinados a ir a la guerra”, destacó el defensor penal.

Por otro lado, recordó que “nadie toma a gente que no tiene al menos el secundario cumplido”, por lo que cuando los asistentes finalicen el Servicio Militar “estarán preparados” e incluso “puede fomentar vocaciones para ingresar a las Fuerzas Armadas”.

En último lugar, Markarian comentó: “Patricia Bullrich lo implementó en un Gobierno anterior, pero no se adhirió mucha gente. Tal vez ahora, por el entusiasmo que tienen los jóvenes con el nuevo Gobierno, a lo mejor vamos a lograr que se inscriban y vayan a trabajar. Los chicos salen a consumir y vender drogas, y ganan más que alguien que trabaja de manera formal, pero cuando los agarran van cuatro o cinco años a la cárcel. Es una manera de salvar a los chicos para que no les pase eso”.