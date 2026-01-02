Franco Rau, coreógrafo y uno de los protagonistas del show, destacó la emoción y el desafío que implicó presentar una propuesta completamente nueva.

“La verdad es que estamos felices. Para un primero de enero estar debutando así es una bendición. Cambiamos el show por completo, con una historia nueva, y teníamos miedo, pero el público se emocionó, se divirtió y terminó de pie”, expresó Rau tras el estreno.

Este año, la propuesta de Servian El Circo pone el foco en los orígenes del circo y en la historia de su fundador, Jorge Servian. El personaje es interpretado por su nieto, Matteo Yovanovich, quien encarna el recorrido de aquel inmigrante que llegó en barco, comenzó lustrando zapatos y, paso a paso, aprendió los distintos números circenses hasta levantar su propia carpa. Rau, por su parte, interpreta a Radu, “el alma del circo”, un personaje que funciona como guía y maestro a lo largo del espectáculo.

A través de cuadros musicales, coreografías y acrobacias, el espectáculo recorre el armado de la carpa, el crecimiento del circo, el rol cada vez más importante de las mujeres y el paso de las generaciones. Por primera vez, Servian presenta una puesta con actuación en vivo, música original, coreografías totalmente nuevas y una fuerte impronta teatral.

“Es un espectáculo de dos horas, con más de 40 artistas en escena. Fue un trabajo enorme y una gran inversión, algo difícil en la época que estamos viviendo, pero queríamos redoblar la apuesta”, explicó Rau, quien además de ser parte del show está a cargo de la dirección coreográfica, junto a la co-coreógrafa Delfina García Escudero. La dirección artística es de Ginett Servian y el diseño de iluminación de Martín Lugones, también reconocido en la última temporada.

A diferencia del espectáculo anterior, que tenía un mensaje más ligado al cuidado del ambiente, esta nueva propuesta busca conectar con la sensibilidad, la familia y la esencia del circo. “Queríamos acercarnos más a la emoción y a lo que verdaderamente es Servian, y eso es lo que está funcionando muy bien”, aseguró el coreógrafo.

El espectáculo es completamente nuevo, incluso para quienes asistieron la temporada pasada, y es apta para toda la familia. Las entradas pueden adquirirse en Ticketek o en la boletería del circo, ubicado frente al Faro de Mar del Plata. Además del show, el predio cuenta con propuestas gastronómicas y distintas atracciones para disfrutar antes y después de la función.

Con dirección general de Cristian Servian, dirección artística de Ginett Servian y coreografía de Franco Rau, el circo vuelve a apostar fuerte en Mar del Plata y promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada.