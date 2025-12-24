Servian el Circo regresa a Mar del Plata como uno de los grandes protagonistas de la temporada de verano 2026.

El show de esta temporada propone un recorrido emotivo y visual por los orígenes del circo, con una historia centrada en la figura de su fundador, Jorge Servian, interpretado por su nieto Matteo Yovanovich, artista de sexta generación circense.

Yovanovich, participó en reconocidas producciones teatrales como Matilda, donde en escena combina actuación, acrobacia, danza y canto.

Durante más de dos horas, el espectáculo combina emoción, magia y dinamismo constante, manteniendo la atención del público de principio a fin.

El show incluye números de alto impacto como el globo de las motos, trapecistas, cuadros de ballet que fusionan danza y circo, y destacadas performances acrobáticas de reconocimiento internacional.

La estructura del espectáculo está pensada para sostener una curva permanente de emociones, alternando adrenalina, humor, sorpresa y momentos de mayor intimidad artística.

Servian el Circo presenta una propuesta que integra circo, danza, teatro y música en una experiencia integral. Todo esto se desarrolla en la Carpa Castillo, una de las más grandes del país, con capacidad para más de 2.000 personas.

La carpa cuenta con tecnología blackout que permite disfrutar las funciones tanto de día como de noche, además de un despliegue técnico de última generación en sonido, iluminación, escenografía y vestuario. Esta apuesta artística ha sido reconocida en reiteradas oportunidades en Mar del Plata, con importantes premios a nivel local.

Servian el Circo se presentará durante toda la temporada de verano. El estreno será el 1 de enero a las 21:30 y luego habrá funciones diarias. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek (con un 20% de

descuento durante el mes de diciembre), o en las boleterías del circo.

Entre las promociones destacadas, se ofrecen entradas desde $10.000 y una promoción especial para jubilados, quienes podrán acceder a cualquier sector por el mismo valor presentando su carnet.

Además de los artistas en escena, el circo funciona gracias a un amplio equipo técnico y operativo que trabaja detrás de escena, garantizando el funcionamiento integral del espectáculo y una experiencia de calidad para todo el público.

Con una combinación de tradición, innovación y gran despliegue escénico, Servian el Circo invita a marplatenses y turistas a vivir una experiencia única durante el verano 2026.