Después de lo que parecía una intempestiva suspensión del partido entre Unión y Quilmes por la Liga Argentina de Básquet, hubo distintos motivos que fueron expuestos. Había una inhabilitación por parte del Departamento de Infraestructura y luego se agregó que le faltaban elementos básicos para el streaming e incluso un sistema de tablero y relojes de posesión de respaldo.

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Lo cierto es que el eje principal de la postergación estaba en otro lugar. El Secretario Técnico de la Asociación de Clubes, Sergio Guerrero, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el motivo: “La situación es simple. Si uno conoce el reglamento específico para buscar un estadio alternativo es claro, posiblemente Unión es la primera vez que le sucede esta circunstancia porque siempre ha jugado en el Polideportivo. El reglamento prevé que tenés que presentar el pedido de que vas a cambiar de estadio con 10 días como mínimo para que el Departamento de Infraestructura y el Departamento Audiovisual verifiquen la situación del estadio”.

En este caso, además se trataba de un lugar donde ya se ha jugado Liga Argentina, pero por eso el dirigente señaló que no se trata del Polideportivo de Santa Clara del Mar, sino de los plazos: “Es un estadio conocido y apto para jugar al basquet, pero no es un estadio donde se juegue habitualmente. Desde la última vez que se jugó, no se sabe más nada y obviamente requiere mínimamente una revisión. Acá el único inconveniente es el tiempo en el que Unión comunicó al departamento de infraestructura y por consiguiente al departamento audiovisual que iba a cambiar de estadio. Ante la sorpresa de hacerlo 24 horas antes, ambas estructuras de la organización se pusieron en alerta. Nadie dice que no se pueda jugar ahí, nos alegra que ese estadio exista”.

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Ante esta circunstancia es que se tomó la decisión de que el partido no se juegue, hasta tanto puedan comprobar todas estas condiciones: “Fue una medida un tanto preventiva para que no suceda algo que hubiera sido tal vez más grave como llegar ahí y que las cosas no salieran. Se verifican un montón de cuestiones acá y el único inconveniente fue el tema del plazo. Simplemente eso. Tampoco se puede aducir ignorancia en cualquier ley. Es decir, las leyes están y hay que conocer que existen”.

PEÑAROL NO PODRÁ JUGAR CON PÚBLICO EN EL POLIDEPORTIVO

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En el contexto de la misma entrevista dejó en claro que Peñarol no podrá volver a jugar en el Polideportivo “Islas Malvinas” este año con público. La sanción de APreViDe de tres partidos como local a puertas cerradas se terminará de cumplir en noviembre con dos encuentros más y el 13 de diciembre tendrá la opción de volver a contar con los hinchas en el partido ante Regatas de Corrientes.

Sin embargo, el escenario fue alquilado y tendrá que jugar en otro estadio: “En diciembre habían dado un buen margen de fechas libres y una vez que se presentó el calendario, hay una fecha que después se alquiló, es decir, a posteriori de la elaboración del fixture. Peñarol no podrá jugar ahí, se le buscó alternativa y no hay porque forma parte de una una gira muy larga de uno de los equipos de Corrientes. Seguramente Peñarol va a tener que ir a jugar a Santa Clara”, finalizó aunque siempre está la posibilidad de Once Unidos, si es que está disponible.