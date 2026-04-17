Sergio Gonal y Gladys Florimonte presentarán su espectáculo Florigonal el 1 de mayo a las 21:30 en la Sala Melany (San Luis 1750), como parte de una gira nacional que sigue a su exitoso paso por Villa Carlos Paz.

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Definido por sus protagonistas como una propuesta de “humor de efecto inmediato”, el show combina monólogos, actualidad y personajes icónicos de ambos artistas, con una dinámica ágil basada en cuadros secuenciales que buscan sostener la risa constante.

La obra llega precedida por una destacada temporada de verano en Villa Carlos Paz, donde fue nominada como Mejor Espectáculo de Humor en los Premios Carlos 2026, consolidando la vigencia de la dupla en el circuito teatral.

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Sobre el escenario, Sergio Gonal despliega su estilo directo con monólogos renovados, mientras que Gladys Florimonte aporta su versatilidad interpretativa con personajes ya instalados en el humor argentino.

El espectáculo cuenta con textos del propio Gonal en coautoría con Guillermo Camblor y surgió a partir de la intención de ambos artistas de compartir escenario. Tras su presentación en Mar del Plata, la gira continuará por distintas ciudades del país, entre ellas Chascomús y Morón.

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