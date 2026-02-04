Uno de los rasgos distintivos de La Música de las Ideas es su manera de acercar la música académica a un público amplio, lejos de la solemnidad con la que muchas veces se la asocia. Feferovich recuerda el origen del espectáculo que se remonta a una charla TEDx que dio en La Plata hace varios años.

En diálogo con El Marplatense Sergio profundizó sobre esa experiencia: “Cuando armamos esa conferencia no imaginé que iba a trascender tanto. Se volvió viral, me empezaron a convocar de empresas, ONG y de otros países, y un productor marplatense me propuso llevarla al teatro. Probamos sin demasiadas expectativas y eso derivó en más de 100 funciones, con una respuesta del público maravillosa”, recordó.

Para Feferovich, la música académica hay que “bajarla a tierra”, lo que no va en desmedro de la música popular, sino que amplía el disfrute y el acceso. “Siempre tuvo esa etiqueta de música elitista, para pocos. Yo creo que es para todos. Me identifico con una frase de Miguel Ángel que decía que: ‘la escultura ya estaba en el mármol y que él solo quitaba lo que no dejaba verla’. Con la música pasa algo parecido: hay que quitar lo que impide que otros vean su belleza”, explicó.

El músico también destacó la tradición musical argentina y su impacto en el mundo. Mencionó figuras como Daniel Barenboim, Martha Argerich, Alberto Ginastera y Astor Piazzolla, a quien definió como “el compositor argentino más venerado a nivel internacional”. “Somos un país que exporta muchísima música en relación con su cantidad de habitantes. Eso habla de una musicalidad muy fuerte, aunque paradójicamente esta música no siempre ocupa el lugar que debería”, señaló.

Consultado sobre el rol de los conservatorios y las instituciones culturales, Feferovich fue claro: “Siempre se puede hacer más, pero muchas veces falta presupuesto. Mientras la cultura se vea como un gasto y no como una inversión, es difícil cambiar eso. Está demostrado que donde hay más orquestas, coros y arte, bajan las adicciones y la violencia. Lo que se invierte en cultura se ahorra por otro lado”.

De cara al futuro, adelantó que ya está trabajando en una nueva versión del espectáculo. “El año pasado edité un libro, que mucha gente compra y me pide que se lo firme, y ahora estoy empezando a bosquejar una segunda versión de La Música de las Ideas. Hay público que me vio tres o cuatro veces, así que hay ganas de renovar. Tal vez para 2027 podamos estrenar algo nuevo”, anticipó.

Finalmente, Feferovich resumió el sentido profundo de su trabajo: “Mucha gente me escribe y me dice que después de verme empezó a estudiar piano o a escuchar otra música. Eso le da sentido a lo que hago. Mi intención es aportar un poquito de música, emoción y disfrute a un mundo bastante caótico”.