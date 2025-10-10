El reconocido pianista y director Sergio Feferovich, doctor en música por la Universidad Johns Hopkins, presentará su espectáculo La música de las ideas este sábado 11 a las 20:30 en el Centro de Arte Mar del Plata (San Luis 1750).

Esta propuesta combina humor, emoción e interacción con el público para explorar cómo la música inspira la creatividad y transforma la forma de pensar, invitando a los asistentes a participar activamente en un coro colectivo y a reflexionar sobre el vínculo entre sonidos, estados de ánimo y experiencias vitales.

Con un estilo ameno y cercano, Feferovich transforma la música en un lenguaje universal que ilustra la influencia de las emociones en la creatividad, tanto en el arte como en otros ámbitos de la vida.

En escena, el público no solo escucha, sino que participa. Durante la función, el director invita a los presentes a unirse en un coro compartido, convirtiendo la sala en una experiencia musical colectiva.

En solo ocho meses desde su estreno, más de 6500 personas han disfrutado de esta propuesta en 19 funciones realizadas en Argentina y Uruguay, incluyendo el clásico Paseo La Plaza en Buenos Aires, así como en ciudades como Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Montevideo.

Feferovich ha dirigido orquestas y coros en Argentina y el exterior, y ha sido distinguido por la Organización de Estados Americanos, el Rotary Club y el Mozarteum Argentino, entre otras instituciones. Su espectáculo para niños La vuelta al mundo en violín recibió el Premio YAMA de Jeunesse Musicale Internacional.

Se formó en la Universidad Nacional de La Plata y completó su doctorado en Música en la Johns Hopkins University (EE.UU.), además de obtener una maestría en Dirección de Orquesta en el Conservatorio Peabody (JHU) y una maestría en Piano en la Universidad Católica de América (Washington DC).