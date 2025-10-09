El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata dará a conocer el próximo jueves la sentencia en el juicio que investiga el intento de homicidio de Luis “Indio” Coman, en un caso que expuso una de las internas más violentas del fútbol local: la disputa por el control de la barra brava de Aldosivi.

Luis “El Pelado más buscado” Roldán y Santiago Sosa están acusados de haber intentado asesinar a Coman, referente de una facción rival dentro de la hinchada del “Tiburón”. El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en la plaza del barrio Cerrito Sur, durante una actividad de murga. Aquel día, un tiroteo dejó cuatro personas heridas -entre ellas, un niño de 11 años-, aunque Coman resultó ileso.

Para la Fiscalía, se trató de un ataque planificado como parte de una feroz pelea por el liderazgo de la tribuna, que incluye beneficios como entradas, viajes, vínculos con la dirigencia y negocios paralelos. Roldán y Sosa enfrentan cargos por tentativa de homicidio, abuso de arma y lesiones.

Sin embargo, durante el juicio se expusieron serias debilidades en la causa. Testigos claves se contradijeron, la víctima modificó varias veces su relato y hay sospechas del procedimiento en la toma de declaraciones. Todo esto generó dudas sobre la solidez del caso y puso en tensión la expectativa en torno al fallo.

