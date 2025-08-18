El senador bonaerense Ariel Bordaisco comunicó formalmente a las autoridades de la Cámara alta provincial su asunción como presidente del bloque UCR-Cambio Federal, cargo que hasta julio ocupaba Agustín Maspoli.

En una carta dirigida al secretario legislativo de la Cámara, Bordaisco presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, argumentando que su nueva responsabilidad requiere dedicación plena en la conducción del bloque.

De esta manera, el radical presidirá la bancada de ocho senadores que integran la alianza entre la UCR y el monzoísmo, con mandato hasta diciembre de 2025. Entre sus atribuciones, tendrá un rol clave en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se negocia la agenda de temas que llegan al recinto.

Además, Bordaisco competirá en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre como candidato a concejal en General Pueyrredón, dentro de la lista de Nuevos Aires, encabezada por Gabriela Azcoitia. Figura en el segundo lugar de la nómina.

En su actividad legislativa reciente, el senador por la Quinta sección puso el foco en la crisis del IOMA y el deterioro de las rutas bonaerenses. Tras el receso invernal y el cierre de listas, la Cámara retomó la actividad con la comisión de Asuntos Municipales, que dictaminó a favor de un proyecto que amplía las licencias médicas de concejales.

Bordaisco, de este modo, combina la conducción del bloque en el Senado bonaerense con una candidatura local en Mar del Plata, en un año de alta tensión política y electoral en la provincia.

Fuente: Diputados bonaerenses