Tras varios días de tensión, el Gobierno nacional inicia una etapa decisiva con la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. La exposición estará bajo la mirada directa del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y parte del gabinete, en un contexto donde el oficialismo busca retomar la iniciativa política.

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El informe marcará la reaparición pública del funcionario luego de más de un mes sin brindar explicaciones tras la polémica generada por el viaje a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week, que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial. Si bien la causa fue archivada, el episodio dejó cuestionamientos que la oposición anticipa que volverán a plantearse durante la sesión.



En este escenario, el respaldo presidencial será explícito: Milei seguirá la exposición desde el palco, un gesto poco habitual que apunta a reforzar políticamente al jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos. Durante la jornada, Adorni deberá detallar aspectos de la gestión y responder preguntas vinculadas, entre otros temas, a su patrimonio y a los viajes oficiales.

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De acuerdo a fuentes oficiales, el equipo de la Jefatura de Gabinete logró condensar 2151 preguntas de las cerca de 4800 remitidas por los distintos bloques, un volumen que ubica este informe entre los más extensos, aunque por debajo del récord alcanzado por Santiago Cafiero en una presentación anterior.



Será la primera vez que Milei asista a este tipo de instancia desde que asumió la presidencia, luego de que la Jefatura de Gabinete estuviera inicialmente a cargo de Nicolás Posse y posteriormente de Guillermo Francos. En el oficialismo aseguran que se cumplen los plazos institucionales y se muestran confiados frente a la situación judicial del actual funcionario.

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La preparación del informe involucró a distintas áreas, como la Subsecretaría de Enlace Parlamentario encabezada por Ignacio Devitt, la Secretaría Ejecutiva a cargo de Ian Vignale y la Unidad de Gabinete de Asesores dirigida por Aimé Vázquez, en coordinación con el equipo de estrategia presidencial liderado por Santiago Caputo.



Desde el entorno del Gobierno sostienen que el objetivo es responder a todas las inquietudes sin entrar en confrontaciones con la oposición. Además, consideran que esta exposición podría marcar el regreso de Adorni a un rol más activo en la comunicación oficial, con la eventual reanudación de las conferencias de prensa en la Casa Rosada, actualmente restringidas para periodistas acreditados.