Los siniestros viales volvieron a quedar en el centro de la agenda pública en el Partido de General Pueyrredon a partir de un informe elaborado con datos del Servicio de Epidemiología del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende. El relevamiento revela que en los primeros once meses de 2025 se registraron 2.034 ingresos hospitalarios por lesiones vinculadas a hechos de tránsito, lo que implica un incremento del 44% respecto de 2023, último año con estadísticas oficiales difundidas por el Observatorio de Seguridad Vial municipal.

Ads

El impacto sobre el sistema de salud es significativo. Los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de ingresos por lesiones externas al HIGA, y casi cuatro de cada diez personas lesionadas (36,9%) requirieron internación, lo que genera una fuerte presión sobre la disponibilidad de camas y cuidados críticos.

Puede interesarte

El informe advierte que el grupo más afectado es el de jóvenes de entre 25 y 34 años, y que el principal modo de transporte involucrado es la motocicleta, presente en el 69,6% de los casos. Muy por detrás aparecen los automóviles (11,4%), bicicletas (9,4%), peatones (8%) y el transporte público (1,2%). A esto se suma un dato preocupante: la baja utilización de medidas de seguridad. Solo la mitad de los motociclistas llevaba casco, ninguno usaba chaleco reflectante y apenas el 35% de los ocupantes de autos tenía colocado el cinturón de seguridad.

Ads

Las consecuencias más graves también se reflejan en las cifras de mortalidad. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 17 fallecimientos por siniestros viales atendidos en el HIGA, sin contabilizar las muertes ocurridas en el lugar del hecho. La mayoría de las víctimas fatales eran usuarios de motocicletas. Además, se estima que entre 35 y 50 personas por año podrían quedar con algún tipo de discapacidad permanente o moderada a raíz de estos episodios, una dimensión del problema que muchas veces permanece invisibilizada.

El relevamiento permitió además identificar 16 intersecciones con más de tres personas lesionadas, varias de ellas sobre corredores troncales como avenida Juan B. Justo, Colón, Champagnat y Arturo Alió, lo que refuerza la necesidad de obras de infraestructura, mejoras en la señalización y controles focalizados. Al respecto, el concejal Diego García (Unión por la Patria) sostuvo que “los datos muestran con claridad que la inseguridad vial no es una percepción, es una realidad que golpea principalmente a los jóvenes”. Y concluyó: “Hablar de seguridad vial es hablar del cuidado de la vida. No alcanza con reaccionar después del siniestro: hace falta una política integral, sostenida y basada en datos reales”.

Ads