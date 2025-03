La Liga Marplatense de Fútbol tendrá este sábado la segunda fecha del Torneo Apertura “Juan Quesada” y se confirmó el cronograma de partidos y arbitrajes para cada cancha esperando porque el pronóstico de tormentas anunciado para la noche de hoy no se termine cumpliendo.

Mientras tanto, se han designado partidos interesantes para empezar a conocer quienes empiezan a convertirse en los candidatos de esta primera parte del año y si se puede repetir una fecha con mucho gol como la anterior.

Luego de las goleadas que se dieron en las primeras fechas, hay expectativas en distintos planteles que demostraron un interesante poderío como Deportivo Norte que esta vez será local en la cancha de Urquiza ante Libertad.

Círculo Deportivo que dio el batacazo derrotando al bicampeón Atlético Mar del Plata intentará seguir por la misma senda esta vez como local y frente a Independiente. El “Decano”, por su parte, buscará las primeras unidades visitando a Cadetes en la cancha de San Lorenzo.

Otros dos equipos que empezaron muy bien el 2025 y fueron protagonistas en el 2024 son River y Once Unidos. Los “millonarios” golearon en la primera fecha y ahora jugarán ante Mitre como visitantes mientras que los de Parque Luro tratarán de volver a sumar tres puntos frente a Argentinos del Sud.

PROGRAMACIÓN - SEGUNDA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

Cancha: Boca - San Isidro vs San Lorenzo

Sexta (13:15hs): Costanzo, Baquero y Monsalves

Quinta (15hs): Baquero, Costanzo y Monsalves

Primera (17hs): Millas, Baquero y Costanzo

Cancha: Talleres - Talleres vs Racing

Sexta (13:15hs): Correa, C. Ruíz Díaz y Spognardi

Quinta (15hs): C. Ruíz Díaz, Correa y Spognardi

Primera (17hs): Miranda, C. Ruíz Díaz y Correa

Cancha: Almagro Florida - Los Andes vs Banfield

Quinta (15hs): Martínez, Contreras y Melga

Primera (17hs):Contreras, Martínez y Melga

Cancha: River - San José vs Colegiales

Sexta (13:15hs): Rúa, Óngaro y Olivares

Quinta (15hs): Óngaro, Rúa y Olivares

Primera (17hs):Nuesch, Óngaro y Rúa

Cancha: Peñarol - Kimberley vs Nación

Sexta (13:15hs): Mancilla, Mayer y Lunegro

Quinta (15hs): Lunegro, Mancilla y Mayer

Primera (17hs): Mayer, Lunegro y Mancilla

Cancha: Banfield - Quilmes vs Almagro Florida

Sexta (13:15hs): Montero, Chávez y Brizuela

Quinta (15hs): Chávez, Montero y Brizuela

Primera (17hs): Llona, Chávez y Montero

Cancha: General Urquiza - Deportivo Norte vs Libertad

Sexta (13:15hs): Ferreyra, Ghiglione y Díaz Furet

Quinta (15hs): Ghiglione, Ferreyra y Díaz Furet

Primera (17hs): Rojas, Ghiglione y Ferreyra

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Chapadmalal

Quinta (14hs): Chabert, Debrina y Vega

Primera (16hs):Debrina, Chabert y Vega

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Atlético MDP

Sexta (13:15hs): Tua, Luxen y Torias

Quinta (15hs): Luxen, Tua y Torias

Primera (17hs):Funes, Luxen y Tua

Cancha: Círculo - Círculo Deportivo vs Independiente

Sexta (13:15hs): Bravo, Iza y Cardozo

Quinta (15hs): Iza, Bravo y Cardozo

Primera (17hs): Mustafá, Iza y Bravo

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs Once Unidos

Sexta (13:15hs): García, Sampietro y Alfonso

Quinta (15hs): Sampietro, García y Alfonso

Primera (17hs): Mella, Sampietro y García

Cancha: General Mitre - General Mitre vs River

Sexta (13:15hs): S. Ruíz Díaz, Patetta y Arias

Quinta (15hs): Patetta, S. Ruíz Díaz y Arias

Primera (17hs):Cajal, Patetta y S. Ruíz Díaz

Cancha: Independiente - El Cañón vs General Urquiza

Sexta (13:15hs): Oliver, Romero y Ordóñez

Quinta (15hs): Romero, Oliver y Ordóñez

Primera (17hs): Abboud, Romero y Oliver

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Boca

Sexta (13:15hs): Gallo, Arrendazzi y Ramírez

Quinta (15hs): Arrendazzi, Gallo y Ramírez

Primera (17hs): Cingolani, Arrendazzi y Gallo