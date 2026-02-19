La CGT concretó hoy su cuarto paro general durante la gestión del presidente Javier Milei, en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso. La medida se desarrolló en distintos puntos del país, con una adhesión que, según la central obrera, superó el 90%.

Ads

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó en conferencia de prensa que “hemos sido consecuentes y responsables en mantener la paz social” y calificó a la iniciativa oficial como un proyecto que “retrocede 100 años”. Además, sostuvo que la huelga reflejó un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” frente a los cambios en la normativa laboral.

La medida de fuerza se sintió con mayor intensidad en el transporte público. Solo circularon las líneas de colectivos del grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA, mientras que los servicios de trenes y subtes permanecieron paralizados. Como alternativa, se incrementó el uso de autos de aplicaciones y combis.

Ads

Puede interesarte

También se registró una fuerte adhesión en sectores industriales, con la paralización de la mayoría de las fábricas, y en la atención al público en dependencias estatales, bancos y otras entidades. En contraste, el impacto fue menor en los comercios de distintos rubros, donde una parte significativa mantuvo sus puertas abiertas y funcionó con normalidad.

En declaraciones radiales, Sola señaló que el acatamiento comenzó a evidenciarse desde la noche previa, cuando los turnos nocturnos de fábricas abandonaron sus puestos de trabajo. Asimismo, defendió la adhesión del gremio de colectiveros al sostener que los choferes “tienen derecho a expresarse” y que esa decisión representa “un apoyo y una unidad de concepción”.

Ads

El dirigente remarcó que el paro expresa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo” y mencionó el cierre de la empresa FATE como ejemplo de una crisis más amplia. Según indicó, desde el inicio del actual gobierno se habrían perdido alrededor de 300.000 puestos de trabajo formales.

Puede interesarte

En paralelo, sectores más críticos dentro de la CGT y sindicatos de las dos CTA sumaron al paro una movilización frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados debatía el proyecto de reforma laboral, tras su aprobación en el Senado la semana pasada.

La protesta fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, integrado por organizaciones como la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE. Desde la sede de Madres de Plaza de Mayo, antes de la marcha, el titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo: “No concebimos otro camino que no sea el de la lucha para revertir y transformar esta realidad que nos duele a todos”. Además, afirmó que la reforma laboral “tiene como único objetivo el sometimiento y la pérdida de dignidad para los trabajadores”.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas