El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló luego de emitir su voto en la capital provincial y, ante la consulta de los medios, se refirió al accionar de la policía local tras las agresiones contra Karina Milei en la peatonal Junín, donde la secretaria general de la Presidencia se encontraba realizando un acto de campaña junto a Martín Menem. Asimismo, el mandatario provincial deslizó una chicana en torno al caso Loan.

Ads

"La Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman", dijo Valdés a los medios presentes a la salida de la escuela donde se presentó a votar.

Respecto del fallido acto de campaña de la hermana del presidente en la provincia, lamentó "los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina" y pidió que si hay manifestaciones "sean pacíficas".

Ads

Además, aclaró que desde el Gobierno nacional "pidieron que la policía provincial no esté" durante el acto libertario y sin embargo, destacó que fue la "policía provincial la que actuó" en resguardo de la funcionaria. Y apuntó: "La violencia se emana desde el Poder Ejecutivo".

Puede interesarte

En esa misma línea, señaló que la campaña electoral en la provincia fue "muy sucia", aunque desde la Gobernación "hicimos campaña política para incentivar a la ciudadanía a votar".

Ads

"No tengo memoria de una campaña tan sucia, pero ojalá se pueda superar y se pueda hacer una campaña limpia con propuestas", expresó y asimismo, deseó que "la Justicia electoral haga su trabajo como corresponde" y valoró el trabajo de "los fiscales de los distintos partidos".

Corrientes elige hoy nuevo gobernador y el hermano del mandatario, Juan Pablo Valdés, es candidato a sucederlo en el cargo.

A su vez, sin querer romper la veda, Gustavo Valdés adelantó que esperarán los resultados en Casa de Gobierno o “seguramente en mi casa”, y también señaló que "hay buenas expectativas".

Ads

Puede interesarte

Consultado por el alto ausentismo que se viene repitiendo en las elecciones de este año, aclaró que "eso se verá cuando terminen los comicios", pero advirtió que hay alerta meteolorógica en el sur de la provincia y que en la ciudad de Corrientes se esperan lluvias desde las dos de la tarde.

Además del hermano del gobernador, los principales candidatos para esta contienda electoral son Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza; el peronista Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes; y el ex gobernador Horacio Colombi, de Encuentro por Corrientes.

Fuente: Clarín