elección gobernadores

"Seguimos buscando a Loan como a Nisman", dijo el gobernador de Corrientes después de votar
Además, Gustavo Valdés se desligó de las fallas en la seguridad de Karina Milei en la peatonal Junín.
Además, Gustavo Valdés se desligó de las fallas en la seguridad de Karina Milei en la peatonal Junín.
En una elección marcada por la ruptura de alianzas, también vota diputados, senadores e intendentes.
Este domingo vota el 14% del padrón y se define el poder en Tucumán, Entre Ríos, Jujuy y Chubut, mientras que en Mendoza se desarrollarán las PASO.
Tierra del Fuego se sumó este miércoles a los distritos que elegirán gobernador antes que presidente. La única provincia que aún no confirmó la fecha de votación es Chaco.