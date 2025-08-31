En la previa a la gran contienda electoral en la provincia de Buenos Aires, el electorado de Corrientes elige hoy su candidato a gobernador, así como diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas.

Es que, con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, aunque abierta a un escenario de balotaje, como consecuencia de la ruptura de alianzas que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación y la fallida alianza con las fuerzas del cielo.

En detalle, los pesos pesados serán el oficialista Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador Gustavo Valdés; el peronista Martín “Tincho” Ascúa, quien compartió escenario con la ex presidenta Cristina Kirchner; Ricardo Colombi, que encabeza la lista del otro sector radical; mientras que muy por detrás viene el diputado nacional Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza (LLA).

Cabe destacar que, para evitar ir a un balotaje, el ganador debe superar el 45% de los votos en la primera vuelta. Sin embargo, según las últimas encuestas, todo indicaría que la provincia de Corrientes reflejará la polarización que se vive a nivel nacional, entre Valdés y Ascúa.

En detalle, según los datos que arrojó la consultora privada Poll de Eje, el candidato del oficialismo correntino cosecharía el 34% de los votos, a la vez que el peronista Ascúa obtendría el 26%. Si bien hay una clara ventaja para Valdés, el porcentaje no le alcanza para consolidarse como gobernador.

En lo que respecta al padrón electoral, están habilitados para votar 950.320 correntinos, 23.000 más que en la elección provincial de legisladores de 2023, cuando se impuso Eco+Vamos con el 66% de los votos, y Valdés fue relecto.

En estas elecciones 2025, Corrientes renovará la mitad la Cámara baja de su Legislatura provincial y un tercio del Senado. En detalle, se eligen 15 bancas para diputados y 5 para senadores provinciales. Compiten 8 listas, una más que para gobernador. También se votan 73 intendentes (entre ellos el de la Capital) y concejales.

En concreto, Vamos por Corrientes renueva 9 de sus actuales 17 bancas en la Cámara baja. La lista de candidatos a diputados está encabezada por el ex legislador provincial de la UCR Eduardo Tassano, mientras que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con 8 integrantes (7 radicales y una aliada del Partido Liberal con mandato hasta 2027), y pone en juego dos bancas.

Por su parte, Encuentro por Corrientes pone en juego dos escaños de los cuatro que tiene en la Cámara de Diputados. Lleva como primer candidato a Emiliano Fernández Recalde, intendente de Virasoro. En el Senado, ECO tiene tres bancas, entre ellas la del propio Colombi, y pone en juego dos. El candidato ala Cámara alta es el actual senador radical José Vaz Torres, que termina su mandato en diciembre.

El bloque del peronismo está integrado por dos diputados del PJ, dos del Frente Renovador y una de Cambio Solidario, y renueva dos bancas. A su vez, cuenta con tres senadores y pone en juego un escaño. Limpiar Corrientes promueve como cabeza de la lista de diputados a Ana Almirón, ex senadora nacional y presidenta del PJ Corrientes, y para la Cámara alta provincial postula a Román Naya, empresario, oriundo de Santo Tomé, donde es presidente de la Cámara de Comercio.

Encuentro Liberal, que forma parte actualmente de la Alianza LLA, tiene cuatro integrantes en la Cámara baja correntina y pone en juego dos bancas. Lleva como primer candidato a diputado a Ricardo Leconte, y como cabeza de lista de senadores a la actual diputada provincial de Encuentro Liberal, Lucía Centurión.

Se recuerda que la provincia de Corrientes es uno de los 10 distritos que este año desdoblaron sus comicios locales de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán volver a votar el domingo 26 de octubre para elegir diputados nacionales, tal y como sucederá en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Diputados Bonaerenses