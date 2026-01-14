Un hombre de 42 años fue aprehendido en el barrio Nuevo Golf luego de ser interceptado por personal policial mientras circulaba en un vehículo con pedido de secuestro y portaba un arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo por los efectivos del Comando de Patrullas Mar del Plata, que realizaban tareas preventivas en el marco del Operativo de Prevención y Seguridad contra el Delito Automotor. Los agentes observaron un Fiat Palio gris oscuro con vidrios polarizados circulando por calle 77 en sentido a Cerrito y decidieron interceptar el rodado para su identificación.

Al solicitarle la documentación al conductor, el hombre se dirigió hacia el lado del acompañante y abrió la guantera, momento en el que los uniformados advirtieron un destello metálico. Inmediatamente, el sujeto intentó darse a la fuga empujando a uno de los efectivos, lo que derivó en un forcejeo y su posterior caída al suelo, golpeándose el rostro. Finalmente, fue reducido y esposado para resguardar la integridad del personal interviniente.

Tras controlar la situación, los policías hallaron en el interior del vehículo un arma de fuego tipo revólver calibre .22, color plateado, marca Bagual, con cuatro proyectiles, tres calibre .22 y uno calibre .380.

Al verificar los datos del rodado en el sistema informático policial, se constató que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo desde el 17 de marzo de 2025 por el delito de robo, a requerimiento de la Comisaría Decimosexta.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Vicente Daniel, quien dispuso la confección de actuaciones bajo la carátula de “Encubrimiento y portación ilegal de arma de uso civil”, además de la notificación y traslado del imputado a sede tribunalicia.

