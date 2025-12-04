Ocho réplicas de armas de fuego halladas en el galpón del patio trasero de una vivienda ubicada en el barrio Chauvin, cuyo propietario -un hombre de 41 años- había sido denunciado por amenazar a una joven pareja de repartidores, quienes al llevarle un pedido fueron increpados por el sujeto al grito de “ya van a ver cómo les pego un corchazo”.

Ads

Los denunciantes, una pareja de 22 y 26 años, señalaron que el pasado 21 de noviembre fueron a llevar un pedido a Quintana al 2600 y que, al tocar timbre, fueron insultados por el hombre, quien les arrebató el pedido y los amenazó con pegarles “un corchazo”. Posteriormente, regresó con un arma de fuego, los apuntó y gatilló dos veces, aunque no se produjo disparo.

Personal de la Comisaría Segunda de Mar del Plata llevó adelante hoy el allanamiento en el domicilio, dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº1 a cargo de Daniel De Marco, con intervención de la Fiscalía a cargo de Carolina Castañedas.

Ads

Puede interesarte

Entre los elementos secuestrados figuran réplicas de pistolas Glock en distintos modelos y generaciones, una Beretta, una SIG Sauer P226 y una Colt OPS Tactical 45, todas con cargadores y en algunos casos con municiones de aire comprimido.

La investigación se mantiene en curso. Y se dispuso la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el secuestro de las réplicas, sin adoptar medidas restrictivas de libertad para el imputado.

Ads