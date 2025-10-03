Secuestraron más de 600 motos por distintas infracciones durante septiembre
Se realizaron controles coordinados por el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito, con apoyo de fuerzas provinciales, en distintos barrios de la ciudad para mantener el orden, prevenir picadas ilegales y disuadir actividades delictivas.
Durante septiembre, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y con apoyo de las fuerzas provinciales, se llevaron adelante operativos en distintos barrios de la ciudad.
En este contexto, se secuestraron un total de 627 motos por diversas infracciones a la normativa vigente. El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.
Es importante destacar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.
