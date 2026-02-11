Secuestraron más de 2600 cubiertas ilegales en una gomería
Dos responsables fueron imputados por averiguación de ilícito. Del operativo participaron agentes de diversas comisarías de la ciudad.
Más de 2600 cubiertas de distintas marcas y rodados, además de neumáticos para tractores, que no contaban con documentación que acreditara su legítima procedencia, fueron secuestrados hoy durante un allanamiento realizado en una gomería ubicada en Juan Manuel Bordeu al 12.300. Además hubo dos imputados.
Del operativo participaron agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª, junto con efectivos de las comisarías 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 14ª y 16ª y peritos verificadores departamentales.
Durante el procedimiento se constató la existencia de 2654 cubiertas de distintas marcas y rodados, entre ellas Pirelli, Goodyear, Michelin, Fate, Bridgestone, Firestone, Continental y Nexen, además de neumáticos para tractores, las cuales no contaban con documentación que acreditara su legítima procedencia.
Como resultado del operativo, fueron imputados una mujer de 60 años y un hombre de 70, responsables del establecimiento, por el delito de “averiguación de ilícito”, con intervención de la Oficina de Delitos Complejos y Procedimientos Abreviados, a cargo de Lorena Irigoyen.
La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, a cargo de Joaquín Morán, que dispuso la notificación de la formación del proceso y la posterior libertad de los imputados. Asimismo, se ordenó que las cubiertas permanezcan en el lugar en calidad de depósito judicial.
Las autoridades informaron que continúan las tareas investigativas para determinar el origen de la mercadería secuestrada y establecer la posible participación de otras personas, debido a la magnitud del material hallado.
