Secuestraron más de 2600 cubiertas ilegales en una gomería
Dos responsables fueron imputados por averiguación de ilícito. Del operativo participaron agentes de diversas comisarías de la ciudad.
Dos responsables fueron imputados por averiguación de ilícito. Del operativo participaron agentes de diversas comisarías de la ciudad.
El comercio está ubicado en Colón al 8700. El responsable fue notificado por averiguación de ilícito y el comercio quedó clausurado preventivamente.
Está ubicada en el barrio Peralta Ramos Oeste. El responsable del local no pudo acreditar la procedencia del material.
En avenida Independencia al 2200 advirtieron del hurto y forcejearon con el ladrón hasta que llegó la policía.
Se trata de un comercio ubicado en Juan B. Justo al 3800. Su dueño fue detenido por infligir la ley 13.081, donde no pudo justificar el origen legítimo de las cubiertas.
Vecinos y allegados de la familia solicitaron cualquier tipo de ayuda para el matrimonio, que espera un bebé, y sus 13 hijos.
El siniestro se registró durante la madrugada de este lunes en calle Belgrano entre 208 y 210. También afectó a una vivienda familiar, de construcción precaria, que era lindera al comercio. Cuatro dotaciones mantuvieron una intensa labor en el lugar.