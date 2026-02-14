Un operativo conjunto del Grupo Técnico Operativo, efectivos de las comisarías 6ª y 7ª, Destacamento Ferrocarril e Inspección General en una gomería y lubricentro del barrio Jorge Newbery culminó con el secuestro -entre otros elementos- de más de 200 neumáticos de procedencia dudosa. Además, el comercio fue clausurado.

Según el detalle del allanamiento realizado en el comercio del avenida Colón al 8700, se secuestraron 203 cubiertas de distintas marcas y rodados, 51 cubiertas de motovehículos en mal estado de uso y conservación y 26 ruedas armadas, tanto en el interior del local como en la losa del inmueble.

El responsable del establecimiento no pudo acreditar la procedencia de los elementos ni presentar documentación respaldatoria de su adquisición, por lo que se dio intervención a la Fiscalía especializada, a cargo de Lorena Irigoyen.

La fiscal dispuso la notificación de la formación de causa al responsable del comercio por el delito de averiguación de ilícito, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y su posterior libertad en los términos del artículo 161 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, se ordenó que la totalidad de las cubiertas permanezcan en el lugar en carácter de depósito judicial, mientras se avanza con la investigación correspondiente. Por su parte, personal de Inspección General de la Municipalidad procedió a la clausura preventiva del comercio y labró las infracciones administrativas pertinentes.

Finalmente la Fiscalía autorizó la continuidad de las tareas investigativas para establecer la posible participación de otras personas, teniendo en cuenta la magnitud de los elementos secuestrados.