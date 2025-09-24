Secuestraron 301 motos por distintas infracciones en los últimos 10 días
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, continúa con operativos de control en distintos barrios de la ciudad.
El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.
En este contexto, del miércoles 10 al martes 23 de septiembre, se secuestraron 301 motos por diversas infracciones a la normativa vigente.
Cabe recordar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.
