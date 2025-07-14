infracciones de tránsito

Secuestraron 230 motos durante las primeras dos semanas de julio en Mar del Plata
Además, labraron 28 actas por actividades de cuidacoches y limpiavidrios, y detuvieron a nueve personas.
Además, labraron 28 actas por actividades de cuidacoches y limpiavidrios, y detuvieron a nueve personas.
Durante el último mes, en Mar del Plata intensificaron los operativos en distintos barrios para prevenir delitos, reducir siniestros viales y garantizar el orden en el espacio público.
En las últimas horas usuarios marplatenses comenzaron a alertar a la ciuadanía sobre este nuevo método.
Asimismo, por las cámaras del COM identificaron tres robos, donde cuatro personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la justicia.
Balance de la Secretaría de Seguridad: autos y motos secuestrados, recorridas preventivas y orden del espacio público
Con ese número, ya son 180 y 90 en lo que va de mayo. Alcoholemia positiva, maniobras imprudentes, faltante de documentación y de casco fueron las infracciones más recurrentes.
Desde la legislatura bonaerense se busca ampliar el abanico de sanciones por infracciones a la Ley 13.927, que establece los punitorios por violar las normas de tránsito.