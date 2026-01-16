En el marco de una recorrida preventiva, agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) intervinieron en la zona de 25 de Mayo y Mitre, donde detectaron a dos personas en actitud sospechosa en la vía pública.

Con apoyo del personal policial, se procedió a la identificación de un hombre, a quien se le encontró una bolsa con una sustancia compatible con cocaína y prendas de vestir que aún conservaban su sistema de alarma, sin poder acreditar su procedencia. Según manifestó, la mercadería habría sido adquirida a dos mujeres en las inmediaciones.

A partir de esa información, se realizó una recorrida preventiva en la zona de la Plaza San Martín, sobre Hipólito Yrigoyen entre avenida Luro y San Martín, donde fueron identificadas dos mujeres que llevaban ropa robada, cuyas características coincidían con lo descripto.

Finalmente, se concretó la aprehensión del hombre y de las dos mujeres, quienes fueron trasladados a la Comisaría Primera y quedaron a disposición de la Justicia por encubrimiento, reforzando las tareas de control y prevención en el espacio público.

