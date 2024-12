La carrera de Sebastian Stan ya estaba lanzada cuando comenzó a interpretar a Bucky Barnes, más conocido como el Soldado del Invierno, en las películas de Marvel. Sin embargo, su aparición junto a los superhéroes más populares le abrió puertas impensadas. Pero ese camino de reconocimiento no hacía prever el presente de prestigio que lo acompaña y que lo instala en la temporada de premios con dos películas: El aprendiz y Un hombre diferente.

En la semana se conocieron las nominaciones a los Globos de Oro y el nombre de Stan se convirtió en noticia porque alcanzó un privilegio que no muchos, recibió dos nominaciones por sus actuaciones en diferentes películas. Como mejor actor en drama por El aprendiz, donde interpreta a Donald Trump, y como mejor actor de comedia por Un hombre diferente. Este mismo año Selena Gómez tuvo el mismo logro, nominada por Emilia Pérez y por Only murders in the building.

Lo que tal vez muchos no saben es que Stan es rumano. Nació en la ciudad de Constanza y a los 8 años ya vivía en Viena y a los 12 en Nueva York, a donde llegó junto a su madre. La participación temprana en grupos de actuación en el colegio le fue despertando el gusto por ser actor. Y vaya que lo logró.

El Soldado del Invierno, el personaje con el que Stan se hizo famoso.

Como decíamos, antes de Marvel ya había vida, con una aparición en el film nominado al Oscar El cisne negro y una participación en varios capítulos de la serie Gossip girl. Pero el Soldado del Invierno ranqueó a otro nivel: actuó en varias películas del Capitán América y también protagonizó la serie Falcon y el Soldado del Invierno, y se volvió un actor popular. Allí demostró que es un intérprete de carácter pero también con un raro carisma, construyendo un personaje que era un antagonista en un comienzo y se volvió un héroe.

Una vez que alcanzó la popularidad, Stan animó a volverse más selectivo para los proyectos en los que participa, eligiendo algunos que le permiten demostrar su talento más allá del carisma. De todos modos ambas cosas fueron necesarias para su interpretación de Tommy Lee en la serie Pam & Tommy, sobre el affaire del video pornográfico con Pamela Anderson. Lee parece haber sido una ficción antes que un personaje real y eso lo capturó perfectamente el actor, que además sumó una caracterización mimética.

Si bien por sus últimas dos actuaciones se sospechaba que podía llegar a alcanzar alguna nominación, el doble reconocimiento en los Globos de Oro puso la vara muy alta en torno a su figura. No obstante, hay que decir que la tiene un poco más sencilla en el rubro comedia, ya que ninguna de las otras actuaciones son demasiado descollantes, pero en el apartado drama hay otros números fijos como Daniel Craig por Queer o Ralph Fiennes por Cónclave. Y la disputa podría extenderse hasta en los Oscar.

Con su interpretación de Donald Trump, Sebastian Stan alcanzó la nominación a Mejor Actor Drama.

Lo que muestra esta doble nominación es también la ductilidad del actor. En Un hombre diferente interpreta precisamente a un actor, que se opera la cara y queda preso de esa decisión. Es un relato más introspectivo, mientras que en El aprendiz hace nada más y nada menos que de un joven Donald Trump, cuando todavía era medio un pelele y estaba construyendo ese personaje que conocemos en el presente. Dos actuaciones bien diferentes, en las que hace gala de un abanico de recursos actorales muy amplio.

Tal vez Stan gane algún premio en la temporada o tal vez no gane ninguno. Lo que no se puede decir es que se olvide del lugar del que salió. El año próximo lo veremos en Thunderbolts*, nueva franquicia del Universo Marvel, otra vez como el Soldado del Invierno.