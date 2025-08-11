Seba De Caro llega a club TRI con “A la Cacerola”: un show donde el público escribe el guion
El viernes 15 de agosto a las 20, el actor, guionista y director presenta en Mar del Plata una propuesta interactiva.
El próximo viernes 15 de agosto a las 20 , Sebastián De Caro desembarca en club TRI (20 de septiembre 2650) con su espectáculo “A la Cacerola”, una experiencia distinta en la que el público se convierte en parte del guion. Entradas a la venta.
La dinámica es simple y divertida: al ingresar a la sala, cada espectador escribe en un papelito un tema sobre el que le gustaría escucharlo hablar. Esos papeles se colocan en una cacerola y, durante el show, De Caro va sacando uno por uno al azar, improvisando anécdotas, reflexiones y relatos en base a las propuestas de la gente. El resultado es que cada función es única e irrepetible, cargada de sorpresas y momentos inesperados.
Actor, guionista y director de cine, De Caro nació en Buenos Aires en 1975 y cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine, radio y literatura. Participó en recordadas producciones como Montaña rusa, Todos contra Juan, Nafta Súper y dirigió películas como 20.000 besos y Claudia. También se ha destacado en radio con programas como Perros de la calle y Gente Sexy, y publicó libros como Mi método y La flor más falsa del mundo.
Las últimas entradas para “A la Cacerola” están disponibles a través del siguiente link.
