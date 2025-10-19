La Secretaría de Salud del Municipio invita a la comunidad a participar en una nueva jornada de colecta de sangre y registro de potenciales donantes de médula ósea, actividad se desarrollará este miércoles 22 de 08:00 a 12:00, en el Salón de Usos Múltiples del CEMA (Pehuajó 250).

La propuesta, organizada en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia Mar del Plata y Sé Donante, indica que para donar sangre, los interesados deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud en el momento de la donación.

Por otra parte, se indicó que en cuanto al registro como donante de médula ósea, se requiere tener entre 18 y 40 años.

Desde la Secretaría se enfatiza la importancia de inscribirse previamente para participar en la colecta, a través del enlace www.bit.ly/sedonante. Para más detalles sobre los requisitos y el proceso de donación, se recomienda consultar en redes sociales a @Sedonante_xtodoslosmati.

