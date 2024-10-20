En un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas, Kimberley igualó por 1-1 con Sol de América por los octavos de final del Federal A. Con un global de 1-2 abajo quedó eliminado de la competencia.

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El equipo formoseño arrancó bien plantado en cancha con la mayoría de sus jugadores delante de la línea de mitad de cancha mientras que el “Dragón” tardó en acomodarse por un lapso de imprecisiones que no le permitieron avanzar. Sin embargo, el local sí estuvo firme en la defensa por lo que el visitante no llegó con claridad.

Cuando el equipo de Mariano Mignini se encontró en partido, generó varias situaciones de peligro. En principio, un remate a los siete minutos de Iheara y diez después una ejecución por fuera del área de Goiburu que pasó cerca del travesaño.

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Cuando corrían 21 minutos de la primera parte, Kimberley pudo concretar esas aproximaciones y convirtió la apertura del marcador gracias a un gran control y pase de Ullúa para Iriarte que de cabeza envió la pelota al fondo de la red.



Conociendo que el “Dragón” tenía a favor la ventaja deportiva, Sol de América se lanzó al ataque aunque sin éxito y el local jugó a la contra en velocidad. La mala noticia para Mignini cuando faltaban 5 minutos para los vestuarios fue la lesión del asistidor Ullúa por lo que tuvo que gastar una ventana de cambio para enviar a Axel Pereyra a la cancha.

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Cuando se puso el complemento en marcha, los de Formosa prendieron las alarmas en el arco local, pero Báez fue protagonista de dos grandes atajadas. La tapada del partido fue a los 52 minutos en donde el “Pampa” la atrapó en el aire luego de una gran ejecución de Abecasis que entraba al ángulo.

Desde el inicio que el clima del encuentro estuvo en llamas pero todo se agudizó cuando Liuzzi cobró una dudosa falta a pocos metros del área local. Desde ese tiro libre llegó la igualdad de Sol de América de la mano de José Romero que la colocó sin problemas al palo derecho de Báez.

Con el correr de los minutos, el arbitraje se tornó aún más polémico y el partido se jugó más fuera que dentro del campo. Infracciones inexistentes, y jugadores haciendo tiempo por demás fue lo que desató el enojo en el público verde.

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Los minutos finales se jugaron todos en campo formoseño, pero la pelota nunca llegó limpia para incomodar a Ferreyra. De esta manera, al quedar en desventaja en el global, se terminó la buena temporada para Kimberley en el Torneo Federal A.

SÍNTESIS

KIMBERLEY (1): Báez; G.Gómez, Rinaldi, Bacigalupe, Sosa; Iriarte, Vázquez, Goiburu, Ullua; M.Gómez y Iehara.

SOL DE AMÉRICA (1): Ferreyra; Rojas, Villalba, Ojeda, Albarracin; Romero, M.Mendoza, Abecasis, F.Mendoza; Giménez y Campero.

GOLES: 21m Iriarte (K); 60m Romero (S).

CAMBIOS: 39m Pereyra por Ullua (K); 63m Camacho, Riquelme y Estrada por Campero, Rojas y Romero (S); 67m Loscalso y Collazo por G. Gómez y M.Gómez (K); 74m Zárate y Schlotthauer por Vázquez y Goiburu (K); 87m Martínez por Abecasis (S).

ÁRBITRO: Marcos Liuzzi.

CANCHA: José Alberto Valle.