Se terminó la fiesta: atraparon a dos hombres con botellas de alcohol robadas
El hecho ocurrió en la zona de la Vieja Terminal. Las bebidas fueron restituidas al comercio.
Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de violentar un almacén ubicado en Brown al 1700 y sustraer ocho botellas de bebidas alcohólicas. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda y el Comando de Patrullas, tras un llamado al 911.
La Central de Emergencias alertó sobre movimientos sospechosos en el comercio. Al arribar a la zona de Alberti y Lamadrid, los efectivos interceptaron a los dos sospechosos, de 29 y 37 años, quienes habían forzado el acceso al local para ingresar y llevarse el alcohol.
Durante la requisa, la Policía incautó ocho botellas, además de dos destornilladores, $1180, un buzo gris, una mochila y dos gorras que portaban al momento de la detención.
Ambos fueron identificados y puestos a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De La Canale, quien ordenó que se les impute el delito de robo y sean trasladados a sede judicial. Asimismo, dispuso que las bebidas sustraídas sean restituidas al propietario del comercio.
