Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de violentar un almacén ubicado en Brown al 1700 y sustraer ocho botellas de bebidas alcohólicas. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda y el Comando de Patrullas, tras un llamado al 911.

La Central de Emergencias alertó sobre movimientos sospechosos en el comercio. Al arribar a la zona de Alberti y Lamadrid, los efectivos interceptaron a los dos sospechosos, de 29 y 37 años, quienes habían forzado el acceso al local para ingresar y llevarse el alcohol.

Durante la requisa, la Policía incautó ocho botellas, además de dos destornilladores, $1180, un buzo gris, una mochila y dos gorras que portaban al momento de la detención.

Ambos fueron identificados y puestos a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De La Canale, quien ordenó que se les impute el delito de robo y sean trasladados a sede judicial. Asimismo, dispuso que las bebidas sustraídas sean restituidas al propietario del comercio.

