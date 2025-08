El sábado estaba organizada la disputa de una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) denominado “Juan Quesada” pero el clima no dejará que se realice, tal como estaba programado.

En las últimas horas, el ente que organiza la actividad del fútbol local informó que por el estado de las canchas luego de las lluvias y el mal clima de las últimas horas, se debió suspender todo lo que estaba programado, a pesar de los encuentros atractivos que se habían programado.

En la Zona “A”, luego de dos fechas, hay 5 líderes con puntaje ideal que buscarán seguir en esa condición. Dos de ellos se enfrentarán entre sí, siendo el duelo más destacado de la jornada. River y Deportivo Norte se estarán midiendo en la sede “Millonaria” desde las 15.15, horario programado para todos los encuentros. Además, Banfield, otro de los punteros, tendrá que jugar ante el campeón del Apertura, Atlético Mar del Plata.

Hasta que se complete el cronograma con el partido adeudado, en la Zona “B” sólo San Isidro ganó los dos partidos que disputó y este fin de semana tendrá que recibir en cancha de Boca a San José que hasta el momento consiguió dos empates. Segundo, con 4 unidades, está Círculo Deportivo que protagonizará un partido a priori atractivo ante Argentinos del Sud.

Todos estos encuentros pasarán a jugarse el sábado 19 de julio si es que el clima esta vez no intercede.

PROGRAMACIÓN - TERCERA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”

SÁBADO 12 DE JULIO DE 2025

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs General Mitre

12hs: Ferreyra, García y Rodríguez

13:30hs: García, Ferreyra y Rodríguez

15:15hs: Abboud, García y Ferreyra

Cancha: Independiente - El Cañón vs Quilmes

12hs: Ordóñez, Luxen y Rivas

13:30hs: Luxen, Ordóñez y Rivas

15:15hs: Debrina, Luxen y Ordóñez

Cancha: River - River vs Deportivo Norte

12hs: Romero, Costanzo y Ramírez

13:30hs: Costanzo, Romero y Ramírez

15:15hs: Cingolani, Costanzo y Romero

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Alvarado

12hs: Tua, Baquero y Galante

13:30hs: Baquero, Tua y Galante

15:15hs: Mella, Baquero y Tua

Cancha: Mar del Plata - Mar del Plata vs Banfield

15:15hs: Mayer, C. Ruíz Díaz y Monsalves



Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Talleres

13:30hs: Óngaro, Contreras y Agudo

15:15hs: Contreras, Óngaro y Agudo

Cancha: General Mitre - Colegiales vs Independiente

12hs: Olivares, Scuffi y Vallejos

13:30hs: Scuffi, Olivares y Vallejos

15:15hs: Nuesch, Scuffi y Olivares

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Almagro Florida

12hs: Spognardi, Arrendazzi y Oliver

13:30hs: Arrendazzi, Spognardi y Oliver

15:15hs: Llona, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs Círculo

12hs: Rua, López y Torias

13:30hs: López, Rua y Torias

15:15hs: Iza, López y Rua

Cancha: Libertad - Libertad vs Boca

12hs: S. Ruíz Díaz, Chabert y Ruíz

13:30hs: Chabert, S. Ruíz Díaz y Ruíz

15:15hs: Funes, Chabert y S. Ruíz Díaz

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Al Ver Verás

12hs: Brizuela, Ghiglione y Alfonso

13:30hs: Ghiglione, Brizuela y Alfonso

15:15hs: Miranda, Ghiglione y Brizuela

Cancha: Boca - San Isidro vs San José

12hs: Díaz Furet, Martínez y Arias

13:30hs: Martínez, Díaz Furet y Arias

15:15hs: Millas, Martínez y Díaz Furet

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Cadetes

12hs: Gallo, Sampietro y Díaz

13:30hs: Sampietro, Gallo y Díaz

15:15hs: Mustafá, Sampietro y Gallo

Libre: Nación