El mal clima es un factor común por estas horas en la ciudad de Mar del Plata y tarde o temprano, se podía preveer que el fútbol del Torneo Local tendría que ser suspendido.

Esta tarde, la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) confirmó que no se disputará el sábado la tercera fecha del torneo de Primera División, Quinta y Sexta Categoría que había sido programada apenas unas horas antes, además de la actividad del Torneo Preparación.

Para la noche del viernes y la mañana del sábado se está anunciando heladas, posible caída de nieve y además, lluvias por lo que se decidió que no se jueguen los partidos programados para la jornada buscando preservar también el estado de los campos de juego.

En ese sentido, la fecha que se debería jugar tanto para Zona Campeonato como Reválida quedará postergada para el primer sábado de julio. Los partidos a disputar son los siguientes:

Zona Campeonato

Círculo Deportivo vs. Argentinos del Sud

San José vs. Talleres

Alvarado vs. Peñarol

Once Unidos vs. Nación

Quilmes vs. Deportivo Norte

Banfield vs. Kimberley

Atlético Mar del Plata vs. River

Zona Reválida

El Cañón vs. Racing

Gral. Urquiza vs. Cadetes

San Isidro vs. Almagro-Florida

Independiente vs. Libertad

San Lorenzo vs. Chapadmalal

Al Ver Verás vs. Boca