Círculo Deportivo de Otamendi viajó a Mendoza para enfrentar este sábado de Gutiérrez SC por la fecha 7 de la Reválida para el Torneo Federal “A” con la ilusión de volver a la victoria, pero no pudo jugar.

Ads

Las condiciones climáticas reinantes en General Rodríguez, dentro del departamento de Maipú fueron un condicionante en las últimas horas a punto tal que se espera que la mayor cantidad de lluvias lleguen en las próximas horas.

Ante el estado del campo de juego, el árbitro Matías Billone determinó la suspensión del partido que tampoco se podría jugar mañana teniendo en cuenta la previsión meteorológica.

Ads

Según se informó, la decisión final la tendrá el Consejo Federal pero tampoco tendrán mucho tiempo por delante teniendo en cuenta que, en un par de semanas, se terminará la fase.

Mientras se espera alguna confirmación, el plantel de Diego Cochas se quedó sin partido buscando volver al triunfo luego de 4 fechas con 1 derrota y 3 empates.

Ads