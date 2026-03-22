La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante un operativo integral en el barrio San José con el objetivo de optimizar la infraestructura y las condiciones del espacio público. Las tareas incluyeron trabajos viales, limpieza, mantenimiento y mejoras en la iluminación.

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A través del Ente Municipal de Vialidad (EMVIAL), se avanzó en la señalización, con la pintura de sendas peatonales y la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos, como Olazábal y Castelli. También se realizaron intervenciones en inmediaciones de establecimientos educativos, entre ellos la Escuela N° 20 y la Escuela N° 31.

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En paralelo, se ejecutaron trabajos de bacheo en distintas arterias, mientras que se eliminaron microbasurales detectados en la zona y se reacondicionaron paradas de colectivo.

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Por su parte, cuadrillas del EMSUR llevaron adelante tareas de poda para mejorar la seguridad y el estado general del barrio. Además, se realizaron acciones sobre el sistema de alumbrado público, incluyendo despeje de luminarias, reparaciones y la incorporación de tecnología LED en la plaza Peralta Ramos.

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