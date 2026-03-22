Se realizaron trabajos urbanos para optimizar el barrio San José
Las acciones incluyeron señalización, limpieza, iluminación y mantenimiento en distintos sectores, con presencia de autoridades en la zona.
La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante un operativo integral en el barrio San José con el objetivo de optimizar la infraestructura y las condiciones del espacio público. Las tareas incluyeron trabajos viales, limpieza, mantenimiento y mejoras en la iluminación.
A través del Ente Municipal de Vialidad (EMVIAL), se avanzó en la señalización, con la pintura de sendas peatonales y la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos, como Olazábal y Castelli. También se realizaron intervenciones en inmediaciones de establecimientos educativos, entre ellos la Escuela N° 20 y la Escuela N° 31.
En paralelo, se ejecutaron trabajos de bacheo en distintas arterias, mientras que se eliminaron microbasurales detectados en la zona y se reacondicionaron paradas de colectivo.
Por su parte, cuadrillas del EMSUR llevaron adelante tareas de poda para mejorar la seguridad y el estado general del barrio. Además, se realizaron acciones sobre el sistema de alumbrado público, incluyendo despeje de luminarias, reparaciones y la incorporación de tecnología LED en la plaza Peralta Ramos.
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