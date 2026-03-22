Municipalidad de Mar del Plata

Vestidos de luto y con velas, municipales marcharán contra un salario "brutalmente depreciado y miserable"

Entre otras medidas, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) realizará el martes un paro por 24 horas sin concurrencia al trabajo. Exigen "que el intendente escuche a los trabajadores y se siente a dialogar en serio, no que lo diga por las cámaras y televisión”.