Municipalidad de Mar del Plata

Se realizaron trabajos urbanos para optimizar el barrio San José
Las acciones incluyeron señalización, limpieza, iluminación y mantenimiento en distintos sectores, con presencia de autoridades en la zona.
Las acciones incluyeron señalización, limpieza, iluminación y mantenimiento en distintos sectores, con presencia de autoridades en la zona.
La Casa sobre el Arroyo, Villa Victoria, el Teatro Colón, CAPS Alto Camet, el Centro Cultural Osvaldo Soriano y el Museo de Arte Juan Carlos Castagnino serán escenario de variadas propuestas para toda la familia. El cronograma completo de actividades está disponible en www.mardelplata.gob.ar/cultura.
Entre otras medidas, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) realizará el martes un paro por 24 horas sin concurrencia al trabajo. Exigen "que el intendente escuche a los trabajadores y se siente a dialogar en serio, no que lo diga por las cámaras y televisión”.
Los Centros de Salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y el Centro 2 permanecerán abiertos. Mientras que el COM, Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil funcionarán con guardias. El servicio de recolección de residuos será normal.
Distintas áreas del Municipio se reunieron para coordinar acciones de control del espacio público.