En el marco de Valle Inquietante – Encuentro de Máquinas y Mentes, el próximo 26 de febrero se llevará a cabo en Club TRI (20 de Septiembre 2650) la charla principal titulada “La IA y la autoría humana: ¿aliados o rivales?”, con entrada libre y gratuita.
La jornada comenzará con un taller gratuito de 18 a 20, y a las 20 horas tendrá lugar la charla central.
El disertante será Jonathan Ariste, creador y educador especializado en procesos creativos con tecnologías emergentes, quien propone repensar el vínculo entre inteligencia artificial y creatividad humana. A partir de ejemplos concretos de ilustración, música generativa y producciones realizadas mediante sistemas asistidos por IA, la exposición abordará una pregunta central de nuestro tiempo: ¿de quién es lo que hacemos con inteligencia artificial?
La propuesta invita a dejar de lado el miedo y los discursos apocalípticos para comprender la IA como una herramienta expresiva. En este nuevo escenario, el rol del creador se transforma: ya no es solamente ejecutor, sino también director creativo de sistemas inteligentes, capaz de guiar, seleccionar y resignificar los resultados que produce la tecnología.
Durante el encuentro se desarrollarán los siguientes ejes:
Mitos y realidades sobre la IA
Autoría y copyright
Estilo humano vs. output automático
Creación híbrida
La actividad está dirigida a artistas, diseñadores, comunicadores, docentes, estudiantes y a toda persona interesada en comprender cómo las tecnologías de inteligencia artificial están redefiniendo los procesos creativos y el concepto mismo de autoría.
Una oportunidad para debatir, reflexionar y pensar el futuro de la creación en el cruce entre máquinas y mentes.
