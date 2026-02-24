Ads

En el marco de Valle Inquietante – Encuentro de Máquinas y Mentes, el próximo 26 de febrero se llevará a cabo en Club TRI (20 de Septiembre 2650) la charla principal titulada “La IA y la autoría humana: ¿aliados o rivales?”, con entrada libre y gratuita.

Puede interesarte

La jornada comenzará con un taller gratuito de 18 a 20, y a las 20 horas tendrá lugar la charla central.

Ads

El disertante será Jonathan Ariste, creador y educador especializado en procesos creativos con tecnologías emergentes, quien propone repensar el vínculo entre inteligencia artificial y creatividad humana. A partir de ejemplos concretos de ilustración, música generativa y producciones realizadas mediante sistemas asistidos por IA, la exposición abordará una pregunta central de nuestro tiempo: ¿de quién es lo que hacemos con inteligencia artificial?

La propuesta invita a dejar de lado el miedo y los discursos apocalípticos para comprender la IA como una herramienta expresiva. En este nuevo escenario, el rol del creador se transforma: ya no es solamente ejecutor, sino también director creativo de sistemas inteligentes, capaz de guiar, seleccionar y resignificar los resultados que produce la tecnología.

Ads

Durante el encuentro se desarrollarán los siguientes ejes:

Mitos y realidades sobre la IA

Autoría y copyright

Ads

Estilo humano vs. output automático

Creación híbrida

La actividad está dirigida a artistas, diseñadores, comunicadores, docentes, estudiantes y a toda persona interesada en comprender cómo las tecnologías de inteligencia artificial están redefiniendo los procesos creativos y el concepto mismo de autoría.

Una oportunidad para debatir, reflexionar y pensar el futuro de la creación en el cruce entre máquinas y mentes.