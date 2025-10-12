La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad, junto a Jésica Barrionuevo y Camila Luis -organizadoras del evento-, realizarán el próximo miércoles 15 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Sarmiento 2601) el primer WorkSummit, iniciativa que reunirá a líderes, empresarios, profesionales y emprendedores para explorar las nuevas tendencias del mundo laboral y su vínculo con la inteligencia artificial.

El WorkSummit contará como speaker con Horacio Llovet, fundador y CEO de Nawaiam, una plataforma gamificada que combina tecnología, psicología y juego para evaluar y potenciar el desarrollo del talento; herramienta que ya es utilizada en alrededor de 17 países. Además, Llovet es autor del libro El juego de la vida y conferencista en temáticas vinculadas a empleabilidad, liderazgo e innovación.

Por su parte, Martín Sciarrillo es director de Estrategia Tecnológica en Microsoft, donde lidera iniciativas de inteligencia artificial, transformación digital e innovación junto a empresas de distintos sectores.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, señaló que “la inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos y generamos valor, y Mar del Plata tiene un ecosistema preparado para aprovechar esas oportunidades. Desde la Secretaría impulsamos las capacitaciones, la innovación y el trabajo conjunto entre sectores, con el objetivo de seguir creando oportunidades reales de crecimiento y empleo”.

Bajo el lema Impulsando el talento local para transformar Argentina, las CEO de WorkSummit llegarán a la ciudad junto a referentes nacionales e internacionales del sector para compartir herramientas, experiencias y perspectivas sobre el futuro del trabajo.

Desde la organización se indicó que la inscripción previa es obligatoria y se realiza a través del enlace www.bit.ly/Worksummit.