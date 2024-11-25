Destacaron el posicionamiento de Mar del Plata como “hub tecnológico”
Fue a partir de la realización de dos eventos claves para el sector: la Liga Nacional de Robótica y el Congreso Argentino de Microelectrónica.
Fue a partir de la realización de dos eventos claves para el sector: la Liga Nacional de Robótica y el Congreso Argentino de Microelectrónica.
Será el próximo miércoles, con la participación de líderes, empresarios, profesionales y emprendedores. Contará como speaker con Horacio Llovet, fundador y CEO de Nawaiam.
Podrá visitarse todos los días de 14 a 21 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Estación Terminal Sur de Alberti y Sarmiento. La misma permanecerá abierta hasta el 20 del corriente mes.
Funcionará desde ese viernes hasta el 20 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, de 14 a 21. Contará con más de doscientas propuestas culturales, entre charlas y presentaciones de libros, abiertas para todo público.
La iniciativa coordinada por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la secretaría de Cultura funcionará hasta el 20 de ese mes en el Centro Cultural Estación Terminal Sur.
Con motivo de conmemorarse 169 años del paso a la inmortalidad del libertador, se realizará una muestra el día sábado 24 de agosto, de 14 a 22, en el Paseo Cultural Estación Sur. La entrada es libre y gratuita.