Mañana a las 21:00 se realizará el tradicional Sorteo de Reyes, que repartirá un total de $503.880 millones en premios y tendrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Lotería de la Provincia.

La propuesta representa una nueva oportunidad para quienes no resultaron ganadores en el Gordo de Navidad. En esta edición, el primer premio del Gordo de Reyes será de $300 millones, el segundo otorgará $100 millones, el tercero $25 millones, el cuarto $10 millones y el quinto premio distribuirá $4 millones por billete entero.

Se recuerda que el primer premio del Gordo de Navidad correspondió al número 77.222, con ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de Mayo, y un reparto total de $800 millones.

Para participar, el apostador debe acercarse a cualquiera de las más de 4300 agencias oficiales, elegir un número de cinco cifras y solicitar la emisión del ticket, que se realiza de manera inmediata a través de la terminal del agenciero.

El billete puede adquirirse en distintas modalidades: entero, con un valor de $20.000, o por fracción, a $2.000 cada una. Además, el sorteo contempla premios por terminaciones y aproximaciones hasta la quinta posición.

Al igual que el Gordo de Navidad, el Sorteo de Reyes será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia.