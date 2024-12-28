Loteria de la Provincia

El segundo y el tercer premio del Gordo de Navidad se vendieron en Mar del Plata
En el caso del segundo, se compró entero y ganó 150 millones de pesos. En el caso del tercer premio, es una fracción por 4 millones.
En el caso del segundo, se compró entero y ganó 150 millones de pesos. En el caso del tercer premio, es una fracción por 4 millones.
El billete entero cuesta $50.000 y la fracción, $5.000. Todos los números están disponibles en las agencias bonaerenses.
Habrá un primer premio de $300 millones y transmisión en vivo desde las 21:00 por el canal de YouTube de Lotería de la Provincia.
Los dueños de las casas de juego participaron de una protesta en La Plata por la falta de acompañamiento del Estado.
Será a las 21:00 desde el Salón de Sorteos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Se podrá seguir por YouTube. El billete tiene un costo de $3000.
Será este viernes a las 21 y se puede seguir desde la cuenta de Youtube de la Lotería de la provincia de Buenos Aires.
Luego de ser habilitados para volver a la actividad, los agencieros recibieron la comunicación de volver a cerrar. Según Ariel Timpanaro "se comenta que varios intendentes elevaron una denuncia al gobernador por levantar el juego".