Agencieros de Mar del Plata participaron de la manifestación frente al Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires ante la falta de asistencia y regulación en el juego.

Uno de los referentes en la ciudad, Jorge, comentó en diálogo con El Marplatense, cuáles fueron los principales reclamos: “Fuimos a protestar por el gran cierre de agencias que hubo en el último año, que son más de 240, por la crisis que va más allá de lo económico, el abandono que está teniendo el instituto de gobernación con nosotros”.

“Ese fue el primer punto por el que fuimos a buscar respuestas que realidad no tuvimos, sino que hubo promesas como siempre y estamos cansados de eso”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la pelea contra las plataformas de casino online: “Están las oficiales y las llamadas truchas, que son las que le están haciendo mal al Estado. Nosotros hemos quedado fuera del juego online, porque si bien hubo promesas de que íbamos a estar incluidos, no fue así”.

En este contexto, “han proliferado las páginas truchas, masivas que podés encontrar en redes sociales, que evaden, no aportan nada al Estado y encima generan ludopatía infantil porque se le toman las apuestas a menores. Los chicos hoy juegan más a una apuesta deportiva que a la pelota”.

De modo que “fuimos a protestar porque depende de gobernación y del Estado que haya más control. No puede ser que todos los días se abran páginas nuevas, contratan chicos o gente para la carga de apuestas -los denominados cajeros- y es todo por izquierda como solía ser la quiniela clandestina”, sentenció.

La respuesta de la Provincia

La crisis social, política y económica también repercutió fuertemente en el juego legal y regulado. Los vecinos que solían comprar sus números al menos una vez por semana, tuvieron que dejar la actividad.

Al respecto, “no se está haciendo nada y nos dejaron afuera a nosotros del juego oficial porque nosotros sí podríamos contribuir con el control de ludopatía infantil. Si para el juego online vienen a cargar, en las agencias de lotería un menor no puede”, explicó el agenciero.

De igual modo, reclamaron una fuerte falta de promoción, ya que “no se televisan los sorteos de la quiniela, que era habitual por ser el juego más fuerte que tenemos en la actualidad, y no se promociona. De hecho cuando se hizo una buena publicidad, se quintuplicó la ventas y dio un resultado excelente”.

En consecuencia, “a raíz de que no hay plata, porque ellos argumentan eso, tanto en lotería como en Provincia, no hay publicidad y no se invierte ni en las máquinas para modernizar las agencias, en la transmisión de juegos, imagen nueva, modificar las agencias, no hay inversión para nada”, resaltó.

“Ellos argumentan que no hay dinero y sin embargo la lotería sigue recaudando más que nada en el mundo. Ese dinero dónde va, no lo sabemos, porque todo lo que recauda Lotería, ya sea por las agencias, casinos, bingos, todo va al Ministerio de Economía de gobernación y misteriosamente ese dinero no está”, denunció.

La situación en la ciudad

Esta crisis afecta a toda la Provincia de Buenos Aires y Mar del Plata no es la excepción. “El público de Quiniela es más de gente grande, de 45 o 50 años en adelante, el que no está tan automatizado con las apuestas online o el juego electrónico. Como todo, el tiempo pasa y hay gente que va dejando de jugar por cuestiones económicas o naturales de la vida”, determinó el agenciero Jorge.

En General Pueyrredon, “son alrededor de 190 agencias, la situación es variada, pero realmente han bajado mucho las ventas y algunas agencias están por entrar en una situación terminal porque no saben si llegan a fin de mes”, delimitó.

Otro problema es que a raíz de esto “se está despidiendo gente porque no se puede bancar un sueldo, el aumento de los alquileres, los gastos, han jugado en contra también para nuestro sector”, afirmó.

“Nosotros no podemos aumentar las ganancias a menos que vendamos más, no hay otra, y cómo hacemos para vender más”, concluyó.