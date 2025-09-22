Un hombre de 31 años fue detenido en la madrugada de este lunes luego de sustraer prendas de un lavadero ubicado en la zona de avenida Luro al 2500, en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, cuando personal de Prefectura Naval interceptó al sujeto tras ser detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Según informaron fuentes oficiales, el hombre logró acceder al comercio a través de una pequeña abertura utilizada por la mascota del lugar, un gato, y con la ayuda de un palo retiró varias prendas.

Minutos después fue interceptado en la intersección de San Martín y Santiago del Estero, donde se logró recuperar lo sustraído: cinco juegos de sábanas y cinco toallones.

La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso que se lo notifique de la formación de causa por tentativa de hurto y se lo traslade a sede judicial.

