Después de una semana de suspensión por las lluvias, se podrá jugar este sábado la séptima fecha del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde hay atractivos encuentros que fueron postergados.

En la instancia de Campeonato, se juega un interesante partido entre Once Unidos que volvió a la cima junto a Círculo Deportivo, y Atlético Mar del Plata que está segundo a sólo dos puntos de los líderes. Será un duelo más que atractivo, que tratará de aprovechar el “Papero” que recibirá en Otamendi a Peñarol. San Jose ante Kimberley es otro de los partidos que se destaca porque ambos están expectantes con 10 puntos.

En la Zona Reválida, Independiente sigue como único líder y tendrá que visitar a San Lorenzo pero no se puede relajar porque ahora su inmediato perseguidor es General Urquiza que será local frente a Al Ver Verás que quiere volver a la senda de la victoria.

PROGRAMACIÓN - SÉPTIMA FECHA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

Cancha: Círculo – Círculo vs Peñarol

Sexta (12hs): Montero, Arrendazzi y Nuesch

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Montero y Nuesch

Primera (15:15hs): Nuesch, Arrendazzi y Montero

Cancha: Talleres – Talleres vs Nación

Sexta (12hs): Rua, Scuffi y Galante

Quinta (13:30hs): Scuffi, Rua y Galante

Primera (15:15hs): Cingolani, Scuffi y Rúa

Cancha: Argentinos – Argentinos del Sud vs Deportivo Norte

Sexta (12hs): Zagaglia, Baquero y S. Ruíz Dïaz

Quinta (13:30hs): Baquero, Zagaglia y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Mella, Baquero y Zagaglia

Cancha: River – San José vs Kimberley

Primera (13hs): Miranda, Chávez y Ferreyra

Cancha: Alvarado – Alvarado vs River

Primera (15:15hs): Mustafá, Sampietro y Correa

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Melga, Millas y López

Quinta (13:30hs): López, Melga y Millas

Primera (15:15hs): Millas, López y Melga

Cancha: Quilmes – Quilmes vs Banfield

Sexta (12hs): Spognardi, Contreras y Chávez

Quinta (13:30hs): Chávez, Contreras y Spognardi

Primera (15:15hs): Contreras, Chávez y Spognardi

Cancha: Deportivo Norte – El Cañón vs Cadetes

Sexta (12hs): Vega, Abboud y Patetta

Quinta (13:30hs): Patetta, Abboud y Vega

Primera (15:15hs): Abboud, Patetta y Vega

Cancha: Almagro Florida – Almagro Florida vs Chapadmalal

Quinta (13:30hs): Foschi, Martínez y Ordóñez

Primera (15:15hs): Martínez, Foschi y Ordóñez

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs Libertad

Sexta (12hs): Bravo, Gómez y Cardozo

Quinta (13:30hs): Gómez, Bravo y Cardozo

Primera (15:15hs): Llona, Ghiglione y Bravo

Cancha: Boca – San Isidro vs Boca

Sexta (12hs): Brizuela, Debrina y Chabert

Quinta (13:30hs): Chabert, Debrina y Brizuela

Primera (15:15hs): Debrina, Chabert y Brizuela

Cancha: General Urquiza – Gral. Urquiza vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Gallo, Luxen y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Luxen, Gallo y Monteagudo

Primera (15:15hs): Funes, Luxen y Gallo

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs Independiente

Sexta (12hs): Babbit, C. Ruíz Dïaz y Cajal

Quinta (13:30hs): C. Ruíz Díaz, Cajal y Babbit

Primera (15:15hs): Cajal, C. Ruíz Díaz y Babbit