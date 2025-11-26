A cinco años de la muerte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, se proyectó en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense El documental del 10, la obra que reúne testimonios de más de 40 artistas entre los que se incluye a músicos, periodistas y escritores, entre otros.

Ads

Ideada y producida por Damián Originario y dirigida por Lucas Acosta, la película es una crónica audiovisual de una hora y media de duración que brinda una mirada desde la cultura sobre quién fue Diego Armando Maradona.

La actividad fue organizada y convocada por la diputada Margarita Recalde, quien presentó un proyecto para que el documental sea declarado de Interés Cultural en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa ya pasó por la aprobación de diferentes comisiones parlamentarias y podría tratarse en la próxima sesión ordinaria.

Ads

Puede interesarte

El documental del 10 tiene una mirada original y no comercial sobre la vida del astro argentino, contada en primera persona a través de artistas de diferentes disciplinas. Músicos, poetas, deportistas, periodistas, artistas, historiadores, fotógrafos, entre otros, quienes llevan adelante la obra y ponen en el centro de la escena a Diego como el mayor ícono de la cultura.

Entre los que participan del documental se encuentran Andrés Ciro Martínez, Las Pastillas del Abuelo, Jairo, Soledad Pastorutti, La Beriso, Los Cafres, No te Va a Gustar, Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari, Gabriel Rocca, Víctor Hugo Morales, Palito Ortega, Alejandro Apo, Alejandro Romero (autor de La mano de Dios), Felipe Pigna, Dante Spinetta, Magui Aicega y Pablito Lescano, entre otros.

Ads

Recalde recordó a Diego y al respecto aseguró que “Maradona nunca se olvidó de donde vino, reivindicaba a sus padres, nunca se olvidó de su familia, de su barrio, de sus vecinos, y tampoco se olvidó de nosotros”. Y agregó: “Diego nos representa como nadie, es único, es increíble. Maradona es más parecido a nosotros que nosotros a él”.

Puede interesarte

El documental se estrenó en octubre de 2024 en la Biblioteca Nacional y desde entonces ha sido proyectado en varios lugares de nuestro país, incluyendo el Cine Gaumont, el Centro Cultural San Martín y el Teatro Auditorium de Mar del Plata.