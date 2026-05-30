La compañía de videodanza TUUL realizará su presentación oficial este domingo 31 a las 16:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), en un encuentro abierto al público que propondrá una aproximación a la actividad como lenguaje artístico que combina el cuerpo, el cine y las artes contemporáneas.

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Durante la jornada se proyectarán algunas de las producciones realizadas por la compañía y se desarrollará una charla abierta en la que sus integrantes compartirán los procesos creativos, las búsquedas poéticas y el trabajo de investigación que forman parte de cada una de sus obras audiovisuales.

TUUL nació como un espacio dedicado a la exploración del cuerpo en relación con la imagen, el territorio, la memoria y el movimiento. A partir de esa premisa, la compañía impulsa propuestas que generan cruces entre la danza, el cine experimental, la performance y distintas corrientes del pensamiento contemporáneo.

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La presentación buscará acercar al público una disciplina artística en constante crecimiento, que utiliza el lenguaje audiovisual para ampliar las posibilidades expresivas del movimiento y la creación escénica.

La actividad marcará además el lanzamiento formal de la compañía, consolidando un nuevo espacio de producción e investigación dentro de la escena cultural local.

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