Se presenta TUUL, la primera compañía de videodanza de la ciudad
La actividad se realizará este domingo en el Museo MAR e incluirá proyecciones de obras, una charla abierta y la presentación de los procesos creativos.
La compañía de videodanza TUUL realizará su presentación oficial este domingo 31 a las 16:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), en un encuentro abierto al público que propondrá una aproximación a la actividad como lenguaje artístico que combina el cuerpo, el cine y las artes contemporáneas.
Durante la jornada se proyectarán algunas de las producciones realizadas por la compañía y se desarrollará una charla abierta en la que sus integrantes compartirán los procesos creativos, las búsquedas poéticas y el trabajo de investigación que forman parte de cada una de sus obras audiovisuales.
TUUL nació como un espacio dedicado a la exploración del cuerpo en relación con la imagen, el territorio, la memoria y el movimiento. A partir de esa premisa, la compañía impulsa propuestas que generan cruces entre la danza, el cine experimental, la performance y distintas corrientes del pensamiento contemporáneo.
La presentación buscará acercar al público una disciplina artística en constante crecimiento, que utiliza el lenguaje audiovisual para ampliar las posibilidades expresivas del movimiento y la creación escénica.
La actividad marcará además el lanzamiento formal de la compañía, consolidando un nuevo espacio de producción e investigación dentro de la escena cultural local.
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