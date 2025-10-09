A través de los entes de Deportes (EMDER) y de Turismo y Cultura (EMTuryC), el Municipio llevó a cabo esta tarde en el Polideportivo Islas Malvinas el acto de entrega de indumentaria oficial que utilizarán los más de 500 participantes y entrenadores que representarán a General Pueyrredon en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

Ads

Esta instancia decisiva de la competición se desarrollará -como ya es tradición- del 13 al 18 de octubre en la ciudad, con más de 75 disciplinas deportivas y culturales. En ese sentido, tanto el EMTuryC como el EMDER aprovecharon la ceremonia para brindar a las diferentes delegaciones la información necesaria para transcurrir su estadía en Mar del Plata, con la ubicación de cada escenario y los fixtures correspondientes.

Puede interesarte





Por su parte, las delegaciones de los municipios visitantes entregaron las listas de buena fe y el resto de la documentación requerida. Los interesados pueden obtener toda la información referente a las finales de los Juegos Bonaerenses en el sitio web oficial: www.mardelplata.gob.ar/juegosbonaerenses2025.

Ads

Ads